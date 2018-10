Er valt wat te kiezen Gereden: Citroën Berlingo Van/Peugeot Partner

Een dikke 20 jaar na de introductie van de eerste Berlingo en Partner is hun karakter niet veranderd; ook bij de geheel nieuwe, derde oplage zijn een goed onderstel en veel praktisch nut de kernwaarden. Nieuw is dat er voortaan veel meer te kiezen valt.

Tijdens de gezamenlijke Peugeot-Citroën-introductie komt de eerste rit voor rekening van een Partner 1.6 BlueHDi 100 met 350 kg aan grindtegels in de laadruimte. Voor aansluitende Berlingo-rit had een heel andere versie interessant geweest, maar bij de sleuteluitgifte van de testauto's was alleen een identieke gemotoriseerd model beschikbaar. Prima, dan wordt het gewoon een zuiver vergelijkend warenonderzoek. Want was het niet zo dat Peugeot en Citroën elk eigen karakters van hun auto's propageren? De eerste rept van dynamiek, de tweede geeft voorrang aan comfort. Geldt dat ook bij deze compacte bestellers? De onderste grindtegel moet boven!

Handzaam maar onrustig

De testroutes zijn uitgezet in een landelijk gebied ten noorden van Parijs, en bevatten bijna zonder uitzondering wegen die zo beroerd zijn, dat je als verwende Hollander gaat snakken naar een glad stukje asfalt. Uitwijken naar de Péage laat het tijdschema echter niet toe en bovendien is de zelfkastijding terecht: de gemiddelde onderhoudsmonteur, koerier, veearts, agrariër en boulanger die hier rondrijdt, moet het er ook maar mee doen. De Peugeot Partner lijkt niettemin voor dit werk gemaakt. Geen oneffenheid brengt hem van zijn koers en ondanks de lading achterin en de bezetting met twee volwassenen in de cabine - die ten opzichte van de vorige editie enorm aan ruimte heeft gewonnen - slaan zijn veren nooit door tot de aanslagpunten. De 1.6-motor is met 100 pk/3.750 tpm en 254 Nm/1.750 tpm voldoende gespierd om zware vrachten vlot door het heuvelland te brengen. Wie meer pit wil, kan de nieuwe 1.5-motor met 130 pk en 300 Nm kiezen. Minder kan ook; de basis 1.6-motor doet het met 75 pk/230 Nm. Een verschil tussen de gereden 1.6 en de sterkere 1.5 (eerder gereden in de Opel Combo) is in elk geval de geluidsproductie; de 1.6 zet best een keel op en geeft rond 2.000 toeren een dreun prijs. De motor is trouwens geen blijvertje, maar wordt vanwege de overgang naar WLTP vooralsnog gevoerd; op termijn neemt de 1.5 met verschillende vermogens alles over. De besturing is voor wie een moderne Peugeot personenauto niet kent even wennen; het kleine, afgevlakte stuurtje is handzaam, maar onrustig omdat de reactie van de voorwielen op de stuurinput best fel is. Wat een immens verschil met de zeer indirecte overbrenging in de Expert! Na verloop van tijd ga je de Partner om zijn stuurgedrag waarderen, omdat het de handelbaarheid van de auto ten goede komt; de kleine draaicirkel werkt hier zeker mee.

Het lijkt anders…

Rit twee, de Berlingo. De route is van hetzelfde laken een pak, maar de beleving van de auto is anders. Hier gewoon een rond en beduidend groter stuur, waarin de onrust van de Peugeot heeft plaatsgemaakt voor een gemoedelijk karakter. Andere Citroën-details zijn de eigen pookknop en een instrumentarium met een lettertype in de eigen huisstijl. Een aardig detail. Het lomere sturen is evident, maar de twijfel slaat toe over andere verschillen. De Berlingo lijkt wel soepeler geveerd, of is dat een illusie? Gaat de marketingpraat met mij aan de haal? Even verifiëren bij de product manager: hebben de twee modellen inderdaad elk hun eigen onderstel-afstemming? Neen. En stuurinrichting? Ook niet. Maar de Peugeot reageert wel feller op de stuurinput dan de Citroën, blijft mijn vaste overtuiging. Dat blijkt te kloppen; het effect is hier bereikt door de toepassing van andere software voor de elektrische stuurbekrachtiging. Daardoor, en door de toepassing van de eigenwijze i-Cockpit, is de Partner nadrukkelijker een Peugeot, terwijl de Berlingo op zijn manier meer Citroën is. Mooi dat er wat te kiezen valt.

Innovaties

Twee innovaties van de Berlingo en Partner verdienen extra aandacht. De eerste is de bij de Combo ook al gememoreerde Overload Indicator, die per druk op de knop (in de laadruimte) aangeeft of de auto overbeladen is/raakt. De tweede is Surround Rear Vision, een monitor op de plek van de binnenspiegel (bij versies met achterdeuren zonder ruiten), die weergeeft wat camera's zien die aan het dak en bij de rechter buitenspiegel zijn geplaatst. De eerste is niet alleen nuttig bij achteruit inparkeren, maar ook voor het ontwaren van bijvoorbeeld tweewielers die je met alleen de buitenspiegels niet zou zien. De tweede camera geeft zicht op wat zich naast de auto bevindt, wat essentieel is bij rechts uitvoegen en afslaan. Briljant, maar helaas alleen standaard op de duurste uitvoeringen. A propos: beide merken hebben speciale versies ontwikkeld voor terreingebruik (Grip en Worker) en voor kilometervreters (Driver en Asphalt). Prijzen van € 13.990 voor de 1.6 BlueHDi 75 tot € 22.590 voor de verlengde 1.5 BlueHDi 130 met verhoogd laadvermogen. De nieuwe Berlingo en Partner staan inmiddels bij de dealers.