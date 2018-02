Slideshow

Gérard Welter op 75-jarige leeftijd overleden 'Vader van de Peugeot 205' altijd bij Peugeot gebleven

Een treurig bericht Frankrijk. Gérard Welter, ontwerper van onder andere Peugeots succesnummer 205, is gisteren op 75-jarige leeftijd overleden.

Dat melden diverse Franse media vandaag. Welter kwam op 18-jarige leeftijd bij Peugeot in dienst en heeft er zijn gehele carrière doorgebracht.

Welter was tussen 1998 en 2007 hoofd van het Peugeot Style Center, maar al ruim daarvoor maakte Welter naam. Waar hij zijn Peugeot-carrière op rustige wijze begon met het tekenen van de achterlichtunits van de 404 en zich later op de 204 Coupé en Cabriolet stortte, is Welter vooral bekend als 'vader van de 205', één van de grootste succesnummers van Peugeot. Verder komen we modellen als de 304, 305 en 604 in zijn portfolio tegen. Concept-cars als de Oxia, Asphalte, 20 Heart (later 206 CC), 607 Feline, 907 en 908 RC waren tevens van zijn hand.

Ook had Welter een grote voorliefde voor de autosport. Zo was hij één van de oprichters van WM, later WR (Welter Racing), een raceautobouwer die onder andere in de 24 Uur van Le Mans actief was en in 1993 zelfs won in de C3-klasse.