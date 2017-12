Slideshow

Geprijsd: nieuwe motoren Renault (Grand) Scénic Nieuwe TCe's direct te bestellen

Begin december liet Renault weten dat het een nieuwe generatie benzinemotoren klaar heeft staan die debuteren in de Scénic en Grand Scénic. Nu is bekend wat ze moeten kosten.

Renault lanceerde vorige week een volledig nieuwe 1,3-liter grote TCe benzinemotor, een viercilinder die leverbaar wordt in drie vermogensvarianten: 115, 140 en 160 pk. De TCe 115 is in alle gevallen gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak terwijl de 140 pk sterke variant daarnaast ook met een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling is te krijgen. De 160 pk sterke variant is in alle gevallen gekoppeld aan die laatstgenoemde automaat.

Prijzen nieuwe TCe's voor Scénic

Motor en transmissie Uitvoering Prijs (€) Energy TCe 115 (handgeschakelde zesbak) Life 26.890 Energy TCe 115 (handgeschakelde zesbak) Zen 28.390 Energy TCe 115 (handgeschakelde zesbak) Intens 30.690 Energy TCe 140 (handgeschakelde zesbak) Zen 29.190 Energy TCe 140 (handgeschakelde zesbak) Intens 31.490 Energy TCe 140 (handgeschakelde zesbak) Bose 33.190 Energy TCe 140 (Zeventraps EDC) Zen 31.390 Energy TCe 140 (Zeventraps EDC) Intens 33.690 Energy TCe 140 (Zeventraps EDC) Bose 35.390 Energy TCe 160 (Zeventraps EDC) Bose 36.390 Energy TCe 160 (Zeventraps EDC) Initiale Paris 40.490

Prijzen nieuwe TCe's voor Grand Scénic

Motor en transmissie Uitvoering Prijs (€) Energy TCe 115 (handgeschakelde zesbak) Life 28.090 Energy TCe 115 (handgeschakelde zesbak) Zen 29.590 Energy TCe 115 (handgeschakelde zesbak) Intens 31.890 Energy TCe 140 (handgeschakelde zesbak) Zen 39.390 Energy TCe 140 (handgeschakelde zesbak) Intens 32.690 Energy TCe 140 (handgeschakelde zesbak) Bose 34.390 Energy TCe 140 (Zeventraps EDC) Zen 32.590 Energy TCe 140 (Zeventraps EDC) Intens 34.390 Energy TCe 140 (Zeventraps EDC) Bose 36.590 Energy TCe 160 (Zeventraps EDC) Bose 37.590 Energy TCe 160 (Zeventraps EDC) Initiale Paris 41.590

TCe 115

Een volledig nieuwe aan een handgeschakelde zesbak gekoppelde TCe 115 vervangt de huidige krachtbron met dezelfde naam. Het nieuwe blok heeft een cilinderinhoud van 1.330 cc en is 116 pk en 220 Nm sterk. De Scénic haalt er een topsnelheid van 182 km/h mee en heeft 11,3 tellen voor een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h nodig. Het gemiddeld brandstofverbruik ligt, volgens de NEDC-cyclus, op 5,4 l/100 km. De Grand Scénic verbruikt met 5,6 l/100 km logischerwijs iets meer.

TCe 140



Dan de TCe 140, een nieuwe tevens 1.330 cc grote viercilinder die 140 pk en 240 Nm levert. De krachtbron vervangt de 1.397 cc grote en 130 pk en 190 Nm sterke TCe 130. De motor is te koppelen aan een handgeschakelde zesbak of aan een EDC-automaat. De Scénic haalt er een topsnelheid van 195 km/h mee en heeft 10,1 tellen nodig voor de bekende 0-100-sprint. Het gemiddeld verbruik is identiek aan dat van de TCe 115: 5,4 l/100 km voor de Scénic en 5,6 l/100 km voor de Grand Scénic. Deze cijfers gelden voor de handgeschakelde versie. Voor de variant met EDC-transmissie geldt voor de Scénic tevens een verbruik van 5,4 l/100 km. Voor de Grand Scénic ligt die waarde op 5,5 l/100 km.

TCe 160



Dan is er de TCe 160, een blok dat de TCe 150 gaat vervangen die Renault in onder andere de Talisman toepast. Voor de Scénic is een krachtiger dan 130 pk sterke benzinemotor in elk opzicht nieuw. Ook deze nieuwe krachtbron heeft een inhoud van 1.330 cc. De alleen aan de zeventraps EDC-transmissie te koppelen machine jaagt de Scénic in 9,1 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Het gemiddeld vebruik ligt op 5,4 l/100 km. De Grand Scénic noteert een waarde van 5,5 l/100 km.

De Scénic en Grand Scénic met deze nieuwe TCe's zijn per direct te bestellen. In februari zijn ze in de showrooms van Renault te vinden.