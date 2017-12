Slideshow

Genovation GXE naar CES Elektrische super-Corvette met... handbak!

Genovation Cars is een Amerikaans bedrijf dat zich bezighoudt met razendnelle elektrische auto’s op basis van de Chevrolet Corvette. Naar verluidt wil het merk z’n GXE op de Consumer Electronics Show in Las Vegas uit de doeken doen.

Genovation, gevestigd in Rockville, Maryland, is al even bezig en wist eerder snelheidsrecords te vestigen met een GXE op basis van de Corvette C6. Die auto haalde op het Kennedy Space Center een topsnelheid van 209 mijl per uur, meer dan 335 km/h. Om de techniek achter die prestatie beschikbaar te maken voor het – vermogende- publiek, gaat het bedrijf aan de slag met een GXE op C7-basis. Dat de auto op de openingsplaat een C7 is valt niet te ontkennen, al geeft Genovation z'n eigen draai aan het uiterlijk. Het belangrijkste verschil met een reguliere Corvette is te vinden aan de achterkant, waar Genovation de auto van vier ronde achterlichten voorziet.

Het echte nieuws zit echter onderhuids, waar een elektrische aandrijflijn en een accupakket van 60 kWh voor de voortstuwing zorgen. De super-EV zou een vermogen hebben van zo'n 800 pk en een koppel van bijna 950 Nm. Z'n top ligt daadwerkelijk op de genoemde 209 mijl per uur en het 0-100-sprintje moet in minder dan 3 tellen achter de rug kunnen zijn. Wie dat niet benut, zou 130 mijl – bijna 210 km – ver moeten kunnen komen met z'n fluisterstille Corvette. Dat is allemaal zeer opmerkelijk, maar het meest opvallende aspect van de GXE is z'n handgeschakelde versnellingsbak. Dat onderdeel ontbreekt doorgaans in EV's omdat een elektromotor z'n vermogen nu eenmaal op ieder gewenst moment beschikbaar heeft. Volgens Genovation stelt de handbak de GXE in staat tot de genoemde hoge topsnelheid én een razendsnelle acceleratie. Inderdaad excelleren elektrische auto's vaak op het gebied van acceleratie, terwijl de topsnelheid in vergelijking met traditionelere auto's achterblijft.

Wie de GXE zelf wil ervaren, moet over bijzonder veel financiële middelen en wellicht ook wat geduld beschikken. Genovation is van plan 75 exemplaren te bouwen en verkoopt die auto's voor niet minder dan 750.000 dollar per stuk. De CES in Las Vegas opent op 9 januari z'n deuren, dus wellicht krijgen we binnenkort meer te zien van deze bijzondere 'Vette.