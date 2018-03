Slideshow

'Genève wil dieselauto's in de ban doen' Tijdelijke 'dieselstop' bij veel vervuiling

Kort nadat Duitse steden door de rechtbank in het gelijk werden gesteld en daarmee het recht kregen om een rijverbod voor dieselauto’s op te leggen, dreigt zo’n verbod ook in Genève van kracht te worden.

In Genève zou het gaan om een tijdelijk verbod op alle diesels op momenten waarop de luchtkwaliteit uitzonderlijk slecht is. Dat plan is nog niet meer dan een plan, en wordt door Zwitserse media genoemd als één van de mogelijkheden om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Thelocal.ch meldt dat de plannen daarvoor al sinds het voorjaar van 2017 op de plank liggen en gebaseerd zouden zijn op het Franse 'Crit'Air'-systeem. Daarbij worden auto's ingedeeld in verschillende uitstootcategorieën, waarbij de meest vervuilende categorie geweerd zou moeten worden op dagen waarop de hoeveelheid vervuiling in de lucht erg hoog is. Volgens de Zwitserse nieuwssite gaat het dan om zo'n drie periodes van zo'n 2 dagen tot 2 weken per jaar en oude dieselauto's zouden utieraard het eerst in aanmerking komen voor zo'n inrijverbod.

Een groot deel van de vervuiling in grensstad Genève komt ook uit Frankrijk, want duizenden Fransen trekken dagelijks naar de Zwitserse stad om daar te werken. Van een daadwerkelijke invoer van een tijdelijk inrijverbod is voorlopig geen sprake, want net als in Nederland is de landelijke overheid niet gecharmeerd van lokale initiatieven.