'Visie op een elektrische GT' Genesis gaat elektrisch met Essentia Concept

Slideshow

Genesis, het nieuwe luxemerk van Hyundai, zet zichzelf even op de kaart in New York met deze wulps gelijnde Essentia Concept.

De Essentia is de eerste volledig elektrische auto van Genesis, maar dat is niet zo verwonderlijk gezien de bijzonder korte geschiedenis van het merk. De Koreanen onthouden zich van vermogenscijfers, maar melden wel dat het om een aandrijflijn met meerdere elektromotoren gaat. Aangezien de basis van de Essentia een lichtgewicht koolstofvezel monocoque is, gaat het ding in theorie in ieder geval erg hard. 0-100 moet in zo'n 3 tellen achter de rug zijn. De batterijen zijn onder gebracht in de enorme tunnel tussen de stoelen, waardoor die zetels lager geplaatst kunnen worden en de daklijn eveneens erg laag blijft.

Dat brengt ons bij waar het om gaat bij deze auto: het uiterlijk. "Wij begrijpen dat het de taak van de bouwer van een premium-autobouwer is om producten te maken die begeerte oproepen", verklaart Genesis-baas Fitzgerald de Essentia Concept. Inderdaad zal de showauto de handen van liefhebbers van klassieke sportievelingen op elkaar krijgen. Een lange, lage neus, diep uitgesneden wielkasten, wulpse vormen en een prachtig interieur staan daarvoor garant. De Essentia moet niet zomaar mooi zijn, maar laat volgens Genesis zien wat de kernelementen van de huisstijl van het merk zijn.

Voor liefhebbers van wat realistischer, levensvatbaarder nieuws heeft Genesis oveirgens eveneens wat in petto in New York: de Amerikaanse versie van 3-serie-concrurrent G70 (foto 17) staat klaar. Het model rondt het gamma aan de onderkant af, want Amerikanen kunnen ook al bij Genesis terecht voor de G80 en vlaggenschip G90.