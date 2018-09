Gelimiteerde oplage 'Genesis Essentia gaat in productie'

Hoge ogen wist Genesis, het nieuwe luxemerk van Hyundai, te gooien tijdens de onthulling van de Essentia Concept. Waar we toen allemaal op hoopten, gaat nu naar alle waarschijnlijkheid gebeuren: hij gaat in productie!

Tijdens de New York International Auto Show afgelopen maart trok Genesis het doek van de wulps gelijnde tweedeurs coupé. Vlinderdeuren, koperkleurige wielen en een bijzonder imponerend interieur wisten de Koreanen in het concept-model te verwerken. Zoals wel vaker bij vooruitziende blikken in autoland gebeurt, verwachtten we niet dat we ook maar iets van deze elektrische concept terug zouden zien. Tot nu, want Genesis' Noord-Amerikaanse Executive Director, Erwin Raphael, heeft aan Motortrend bevestigd dat Genesis wel degelijk de intentie heeft om de auto te bouwen. Verwacht echter geen showrooms vol, want als de auto komt, dan gebeurt dat in een zeer gelimiteerde oplage.

In 2016 lanceerde Hyundai het luxere Genesis. Voor 2021 staan er zes modellen op de agenda die op drie verschillende platforms zullen worden gebouwd. Raphael noemde geen precieze deadline voor de Essentia, maar hoge pief Manfred Fitzgerald zegt dat de Essentia in 2021 of 2022 in productie zou kunnen gaan. Hoofd van Genesis' ontwerpteam Peter Schreyer zegt alleen wel dat we verschillende aspecten van de concept-car niet hoeven te verwachten. "De vlinderdeuren worden hoogstwaarschijnlijk verruild voor meer bruikbare exemplaren." En stiekem vinden we dat best jammer.