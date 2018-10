Tegenstrijdige claims General Motors wil dat Trump EV's promoot

General Motors zou de Amerikaanse regering hebben gevraagd om een plan te steunen waarmee de verkoop van elektrische auto's in de VS moet worden aangejaagd. Dat is gezien de vorige stappen van de regering-Trump een gewaagde insteek.

De grootste Amerikaanse autobouwer heeft volgens Reuters aan de regering gevraagd om landelijk maatregelen door te voeren die lijken op wat de staat Californië doet om EV's te promoten. Daar wil men dat in 2025 15,4 procent van de nieuw verkochte auto's van een elektrische aandrijflijn is voorzien. Een soortgelijk landelijk doel zou volgens 'The General' kunnen leiden tot 7 miljoen elektrische voertuigen op de Amerikaanse wegen in 2030. GM's productbaas Mark Reuss zou de vergelijking met Europa en Azië, waar dit soort regelingen al wel bestaan, ook hebben gemaakt. De VS zouden volgens hem een leidende rol kunnen spelen in de elektrificatie van het wagenpark, als dat tenminste gestimuleerd wordt vanuit de overheid.

Bovendien zou een stevige 'push' op het EV-gebied volgens GM leiden tot meer banen en het sneller betaalbaar worden van EV's. Die claim is in strijd met wat Trumps regering eerder stelde. Onder de huidige Amerikaanse president heeft de Amerikaanse overheid namelijk eerder toekomstige beperkingen op het gebied van uitstoot en verbruik teruggedraaid of afgezwakt, terwijl ook het recht van Californië om z'n eigen uitstootregels te bedenken onder de huidige regering een onzekere toekomst heeft. Als reden hiervoor werd juist aangedragen dat dit soort maatregelen en beperkingen autofabrikanten ertoe dwingen om auto's te bouwen waar mensen niet op zitten te wachten, waardoor zowel fabrikanten als consumenten op kosten worden gejaagd. Bovendien zou het verversen van het wagenpark sneller gaan als nieuwe auto's goedkoper zijn, waardoor het uitstellen van dit soort regels uiteindelijk zelfs tot een schoner wagenpark zou kunnen leiden.