General Motors toont SURUS-platform Werkpaardbasis van de toekomst?

General Motors heeft zijn SURUS-platform naar voren geschoven, een ladderchassis dat is volgehangen met slimmigheden.

Vorige week liet General Motors in grote lijnen weten hoe het zijn EV-toekomst voor zich ziet. Het concern lanceert tussen nu en 2023 maar liefst 20 EV's, waarvan er zich twee binnen anderhalf jaar zullen aandienen. GM meldde dat het van mening is dat een volledig elektrische toekomst niet haalbaar is door alleen auto's met een batterij op de markt te brengen. The Generalvoorziet een grote toekomst voor auto's met een brandstofcel aan boord en liet direct weten dat het project SURUS in de incubatiekamers had staan. SURUS, wat staat voor Silent Utility Rover Universal Superstructure, is een vroege versie van een platform dat bestaat uit een ladderchassis, twee elektromotoren én een brandstofcel. Tevens beschikt SURUS over vierwielbesturing. De actieradius moet op zo'n 645 kilometer liggen.

Het SURUS-platform is uitgerust met wat General Motors zijn Hydrotec-brandstofcel-systeem noemt. Het hypermoderne ladderchassis, dat volgens GM ook voor militaire doeleinden kan worden ingezet, is tevens volgehangen met sensoren en slimme software die ervoor moeten zorgen dat het voertuig dat gebruikmaakt van deze basis autonoom kan rondgaan. GM geeft zelf al enkele voordelen van een dergelijk voertuig voor het leger aan. Zo heeft een elektrische auto zijn maximale koppel direct beschikbaar én zijn de EV's stukken stiller dan enorme dieselmotoren. Volgens de Amerikaanse fabrikant kan het bijproduct, water, goed van pas komen in afgelegen gebieden. Daarnaast voorziet GM een toekomst voor SURUS in de logistieke wereld.

Vorig jaar rond deze tijd liet Chevrolet al een militaire Colorado met een brandstofcel aan boord zien.