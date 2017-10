Slideshow

General Motors investeert in Argentinië Half miljard dollar voor Alvear-fabriek

General Motors geeft gas in Zuid-Amerika. In totaal wordt 500 miljoen dollar gepompt in de productiefaciliteit die het Amerikaanse concern in het in Argentinië gelegen Alvear heeft.

Eind augustus werd bekend dat GM zo'n 1,8 miljard euro steekt in zijn Braziliaanse afdelingen, een bedrag dat onderdeel is van een geplande investering van 3,4 miljard euro die het concern tussen 2014 en 2020 in het land wil steken. Niet alleen de Braziliaanse avonturen van General Motors krijgen financiële aandacht. ook wordt er geld in de Argentijnse ondernemingen van het bedrijf gestoken. General Motors zelf pompt 300 miljoen dollar in zijn in het Argentijnse Alvear gelegen fabriek. 200 miljoen dollar wordt door toeleveranciers geïnvesteerd.

Het geld is nodig om in 2020 een nieuwe model van Chevrolet in Argentinië te kunnen bouwen. Momenteel bouwt Chevrolet alleen de Cruze in het land. De investering komt op een geschikt moment. De Argentijnse automarkt groeit na een lange dip eindelijk weer. In september vielen de verkopen met 78.889 stuks net geen 11 procent hoger uit dan in diezelfde maand vorig jaar. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn met 700.348 verkochte auto's maar liefst 28,3 procent meer auto's verkocht dan in dezelfde periode in 2016.

Het is in relatief korte tijd de tweede investering van GM in het Zuid-Amerikaanse land. Tussen 2014 en 2016 spendeerde het concern al 740 miljoen dollar in zijn Argentijnse tak.

In Argentinië ging in de Volkswagen Gol in september het vaakst over de toonbank, gevolgd door de Chevrolet Onix en de Renault Sandero.