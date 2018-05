Youngtimers goedkoper Gemiddelde occasionprijs gedaald

De gemiddelde prijs van een occasion is sinds lange tijd gedaald. Dat blijkt uit cijfers die Autoscout24.nl heeft gepresenteerd.

De gemiddelde prijs van een occasion op Autoscout24.nl is sinds lange tijd gedaald. Waar een gebruikte auto in januari 2017 voor gemiddeld € 15.443 te koop stond, ligt dat bedrag in april dit jaar 0,2 procent lager op € 15.147. Met name in het segment van de youngtimers, auto's met een leeftijd tussen de 20 en 30 jaar, is een prijsdaling te zien. De gemiddelde prijs van een auto in deze leeftijdsklasse daalde ten opzichte van januari 2017 met 3,8 procent. De gemiddelde prijs die voor een gebruikte SUV betaald moest worden, steeg echter en wel met 1,5 procent naar € 27.105. Een iets kleinere stijging is waar te nemen in de categorie MPV's: de gemiddelde vraagprijs lag in januari dit jaar met € 12.428 0,8 procent hoger dan in jaunuari 2017. De website meldt verder dat de Lexus IS de meest gezochte occasion is van dit moment.

Opvallend verder: ten opzichte van begin 2017 staan er begin dit jaar 12,9 procent meer oldtimers te koop. De gemiddelde vraagprijs ligt op € 23.804. Verder wordt er veel gezocht naar occasions met een leeftijd van 1-3 jaar. Op deze categorie werd op Autoscout24.nl 19,1 procent vaker gezocht. Het aantal auto's in deze categorie dat te koop stond op de website, nam met 2,8 procent toe. De gemiddelde vraagprijs is met 1,1 procent gestegen naar € 25.881.