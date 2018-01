Slideshow

Gemiddelde CO2-uitstoot neemt opnieuw toe Minder plug-ins, meer theoretische grammetjes

Het volledig gelijktrekken van de bijtelling voor personenauto’s met een brandstofmotor heeft gevolgen voor de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s in ons land. Die was in 2017 in theorie hoger dan in 2016.

De auto's die in Nederland in 2017 nieuw zijn verkocht, hebben volgens cijfers van RAI Vereniging een gemiddelde CO2-uitstoot van 112 g/km. Dat is een stapje terug na een aantal jaren van forse daling, al was ook 2016 al een uitzondering op die regel. Vorig jaar kwam de gemiddelde CO2-uitstoot uit op 107 gram, in 2015 was dat 102 gram. We lijken dus op de verkeerde weg, maar uiteraard ligt het gecompliceerder dan dat. De gemiddelde CO2-uitstoot in dit verhaal is namelijk gebaseerd op de theoretische uitstoot, dus de waarde die de fabriek opgeeft. Die ligt altijd stevig lager dan wat in de praktijk wordt gehaald, maar in het geval van plug-in hybrides geeft de theoretische waarde helemaal een vertekend beeld. Wie weet dat auto's met een uitstoot van minder dan 50 gram – PHEV's dus – vorig jaar nog uitgebreid in de bijtellingsprijzen vielen, begrijpt waar de stijging in gemiddelde CO2-uitstoot vandaan komt.

Toch vertelt dat niet het hele verhaal, want ook de gemiddelde CO2-uitstoot van benzine- en dieselauto's zonder hybridetechniek is wel degelijk gestegen. In de eerste 10 maanden van 2016 lag die voor benzineauto's op 112 gram en voor diesels op 109, terwijl dezelfde periode van 2017 in respectievelijk 114 en 111 gram resulteerde. Ook hier lijkt de oorzaak vooral in de bijtellingsregels te liggen, want het kiezen van een krachtiger variant komt de zakelijke rijder sinds 2017 immers niet meer op een hoger bijtellingstarief te staan.