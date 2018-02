Slideshow

Gelekt: Seat Tarraco Grootste Spaanse SUV duikt digitaal op

Seat trekt tijdens de Autosalon van Genève het doek van een volledig nieuwe SUV, de Tarraco. Helaas voor Seat is de auto nu al in beeld verschenen.

Dankzij de Facebookpagina MQB-Coding & Retrofit hebben we het uiterlijk van de Tarraco in beeld. Het is overigens niet de eerste keer dat de vaardige digitale sleutelaars een volledig nieuwe Seat weten op te duikelen. Eerder wisten ze de Arona al los te peuteren, ruim voordat de auto werd gepresenteerd.

De Volkswagen Group is zijn SUV-aanbod in rap tempo aan het vergroten. Skoda heeft de Kodiaq, de Karoq en spoedig een compacte hoogpotige in het B-segment. Seat heeft al zo'n model, de Arona, een auto die zijn meerderen moet erkennen in de Ateca. Daarboven komt de Tarraco te staan, een auto die min of meer gezien kan worden als de Kodiaq binnen de Seat-familie. De Tarraco zal dan ook plek bieden aan zeven inzittenden.

De voorzijde van de Tarraco, een auto waarvan Seat de naam heeft gekozen door een wedstrijd uit de schrijven, is in grote lijnen typisch Seat, al is de exacte invulling van de Seat-designtaal net even anders uitgevoerd. Aan de achterzijde krijgt een on-Seat-achtige lichtstrook een plek die zich over de gehele breedte van de achterzijde uitstrekt.

Nog even geduld, straks hebben we alle details van deze nieuwe Spanjaard.