Gelekt: Porsche 911 GT3 RS Vernieuwd 911-gamma aangevuld

Het is alweer enkele jaren geleden dat Porsche de huidige 911 een facelift gaf. Nagenoeg alle 911-versies zijn sindsdien opgewaardeerd, al heeft de GT3 RS nog niet van de modernisering geprofiteerd. Tot vandaag. Dankzij het Australische Drive zien we de auto nu al vanuit alle hoeken.

Als we de berichtgeving van Drive mogen geloven, is dít de vernieuwde 911 GT3 RS, die met een vermogen van 520 pk zijn voorganger met 20 pk overtreft. Die krachtinjectie is natuurlijk eenvoudig te verantwoorden. De 'reguliere' GT3, alles is relatief, beschikt sinds de opwaardeersessie immers over een 500 pk sterke variant van dezelfde 4,0-liter zescilinder boxermotor. Over hoeveel koppel de GT3 RS beschikt, is nog niet bekend. Voor de facelift wekte de zespitter 460 Nm koppel op. Of de nieuwe GT3 RS met handbak beschikbaar komt, valt nog te bezien. De PDK-transmissie vindt in elk geval zijn weg naar deze Rennsport-versie. Andreas Preuninger, hoofd van Porsches GT-afdeling, wist eerder aan AutoWeek te vertellen dat de GT3 RS, in tegenstelling tot de GT3, alleen met PDK-beschikbaar komt.

Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h zou in 3,2 tellen achter de rug zijn, 0,1 seconde rapper dan voorheen. De topsnelheid ligt op 312 km/h, 2 km/h hoger dan voor de facelift. Porsche geeft de GT3 RS subtiel gewijzigde bumpers aan zowel voor- als achterzijde. De wielen meten aan de voorzijde 20 en aan de achterzijde 21 inch.

Een officiële onthulling laat niet lang meer op zich wachten.