Gelekt: Nissan's SUV op Navara-basis Nieuwkomer mogelijk alleen voor China

Nissan's Navara zal als basis dienen voor een nieuwe SUV, een auto die nu al iets te vroeg in beeld is verschenen.

Het Chinese auto.syd.com.cnen Burlappcar - wie kent het niet - hebben afbeeldingen in handen gekregen van een nieuwe SUV van Nissan. Het lijkt te gaan om een SUV in de stijl van de Toyota Fortuner, een SUV op basis van de Hilux. Ook bij deze goudkleurige Nissan lijkt een pick-up als basis te gaan dienen: de Navara.

Het is nog even de vraag of deze auto daadwerkelijk ingezet gaat worden als opvolger van de Xterra, voorheen de SUV op Navara-basis. In 2015 werd dat model van de markt gehaald. Op de foto's oogt het model vrij fors en in de wandelgangen wordt gefluisterd dat deze nieuwkomer alleen Chinese bodem onder zijn wielen krijgt. Het is dan ook nog afwachten welke naam Nissan op het model plakt. In China ging die Xterra auto namelijk als Paladin door het leven terwijl in Iran het woord Roniz op diens kont prijkte. De nieuwe Pathfinder lijkt het niet te zijn, dat model staat immers pas sinds 2013 op de internationale verkooplijsten. We wachten af.