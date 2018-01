Slideshow

Gelekt: nieuwe Hyundai Veloster Direct ook als extreme Veloster N

De eigenwijze Veloster gaat tijdens de North American International Auto Show een nieuwe generatie in. De asymmetrische Koreaan debuteert iets te vroeg online en ook direct als sportieve N-versie.

Meer dan zes jaar geleden bracht Hyundai de eerste Veloster op de markt, een eigenzinnige hatchback met aan de linkerzijde één en aan de rechterzijde twee portieren. Sinds 2014 is het model in Nederland niet meer te koop, maar in andere landen tikt de verkoopteller nog vrolijk door. In Detroit maken we kennis met de tweede generatie Veloster waar we nu al naar kunnen kijken.

Hyundais N-divisie heeft zich de afgelopen maanden druk bezig gehouden met de ontwikkeling van een volwaardige N-versie. In het vooronder doet zeer waarschijnlijk dezelfde geblazen 2.0 dienst als in de i30 N. Dat betekent dat de 'standaard N' 250 pk sterk is. Met Performance Package neemt dat vermogen toe tot 270 pk.

De nieuwe Veloster is gelukkig weer net zo asymmetrisch als zijn voorganger. Hyundai belooft een dynamischer weggedrag, ook voor de non-N-versies. Op de bestellijst verschijnen in ieder geval een 1,4- en een 1,6-liter T-GDI. Beide versies zijn standaard voorzien van een zeventraps DCT-transmissie. Meer informatie volgt spoedig.



Beeld: Chris Doane Automotive.