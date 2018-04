Weelderige sedan-SUV Gelekt: Mercedes-Maybach Ultimate Luxury Concept

Mercedes-Maybach heeft de onthulling van de Vision Ultimate Luxury pas voor volgende week gepland staan. Toch kunnen we het nieuwe studiemodel nu al vanuit alle hoeken bekijken!

Eerder deze week konden we jullie de Lada Vesta Sedan Cross laten zien, een opgehoogde sedan in de stijl van de Volvo S60 Cross Country. De Vision Ultimate Luxury die we nu uitgebreid kunnen bekijken, volgt een vergelijkbaar recept maar staat tóch volledig aan de andere kant van het spectrum.

Ook de Vision Ultimate Luxury is namelijk een hoog op de poten staande sedan, maar dan een die extreem luxueus is aangekleed. De auto heeft een historisch verantwoorde uit twee delen bestaande achterruit, een overdaad aan chroom, bizarre turbinewielen en een imponerende neus. Her en der vallen lijnen waar te nemen die mogelijk terugkeren op een nieuwe CLA-klasse.

Ook het interieur is volgestopt met ogenschijnlijk de mooiste materialen. Leer, ledjes, uiterst comfortabel ogende zetels: het plaatje lijkt helemaal compleet. Zeker als je een blik werpt op het theepotje met bijbehorende kopjes dat een plek heeft gekregen op de over de gehele lengte van het interieur doorlopende middentunnel. Op uitgebreide informatie moeten nog even wachten.