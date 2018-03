Slideshow

Gelekt: Mercedes-AMG GT Coupé Onthulling volgt spoedig

Op internet is een afbeelding opgedoken van wat zeer waarschijnlijk de Mercedes-AMG GT Coupé moet zijn.

Mercedes-AMG is momenteel zelf druk in de weer met een teasercampagne om de AMG GT Coupé onder de aandacht te brengen, maar dankzij een Frans forum hebben we de eerste afbeelding waarop de auto helemaal te zien is.

De auto op de foto lijkt in ieder geval zeer sterk op de nieuwe telg van de Mercedes-familie. De AMG GT Coupé, een auto die zijn technische platform deelt met auto's als de E- en CLS-klasse, is op deze afbeelding voorzien van een ogenschijnlijk vaste achterspoiler of van een uitgeklapt actief exemplaar. Onder de kap doet in ieder geval de biturbo 4,0-liter grote V8 dienst als krachtcentrale.

Vandaag of morgen trekt Mercedes-AMG zelf het doek van zijn nieuwe Panamera-concurrent. Houd ons de komende tijd dan ook extra nauwlettend in de gaten!