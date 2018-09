Opvallend uitgesproken! Gelekt: DS 3 Crossback

De DS-afdeling binnen Groupe PSA heeft ongetwijfeld geen beste dag. De hagelnieuwe DS 3 Crossback is namelijk al in volle glorie online verschenen!

In juli lekten de patentplaten van de hagelnieuwe DS 3 Crossback al veel te vroeg op de digitale kanalen en nu kunnen we de eerste afbeeldingen dankzij een Frans forum al vanuit alle hoeken bekijken.

Waar Citroën zijn SUV-achtigen de toevoeging 'Aircross' geeft, kiest de luxedivisie van dat Franse merk voor de aanduiding 'Crossback'. De 4 Crossback, de van kunststof opsmuk voorziene variant van de DS 4, was de eerste auto van het merk die de Crossback-aanduiding op zich kreeg geplakt en sinds dit jaar staat de DS 7 Crossback in de showrooms. Nu is het moment daar dat de DS 3 Crossback zich digitaal uitgebreid laat bekijken.

De DS 3 Crossback is een compacte cross-over die in feite in hetzelfde segment komt te opereren als concerngenoot C3 Aircross. Hoewel de DS 3 Crossback en de C3 Aircross in theorie broertjes zijn, zijn ze op technisch vlak waarschijnlijk niet helemaal gelijk. Het ligt in de lijn der verwachting dat de DS 3 Crossback op het nieuwe CMP-platform staat, een technische basis die samen met het Chinese Dongfeng is ontwikkeld en die tevens als basis zal dienen voor de Opel Corsa (F) die omstreeks 2020 op de markt komt. Ook de nieuwe Peugeot 208 zal van deze basis gebruik gaan maken. Die nieuwe modulaire basis is zeer geschikt voor de montage van elektrische aandrijflijnen en het is dan ook zeer aannemelijk dat van deze DS 3 Crossback een elektrische uitvoering verschijnt. Sterker nog, op één van deze gelekte foto's zien we de nieuwe compacte Franse cross-over al aan de stekker hangen! Op de kentekenplaat lijkt de naam 'E-Tense' zichtbaar, een benaming die DS al eerder toepaste op een elektrisch geladen studiemodel. We zetten in op een actieradius van zo'n 300 kilometer. Het is vooralsnog onduidelijk of de DS 3 Crossback als opvolger van de huidige DS 3 gaat fungeren.



Uit de patentschetsen die eerder van de DS 3 Crossback opdoken viel al op te maken dat de nieuwe Franse hoogpotige een eigenzinnige koets krijgt aangemeten. We zien een auto met een opmerkelijk vormgegeven B-stijl, een two-tone kleurstelling én met een op zijn zachtst gezegd origineel getekend interieur, een binnenste waarin trapeziumvormen en displays het beeld bepalen. Vooralsnog moeten we het met al bekende informatie doen, een definitieve onthulling waarbij alle informatie vrijgegeven wordt lijkt met de Autosalon van Parijs en deze digitale lekkage in gedachten niet ver in het verschiet te liggen.