Gelekt: de nieuwe Mercedes-Benz G-klasse! Trouw aan gouwe ouwe

Mercedes-Benz heeft de onthulling van de G-klasse pas voor 15 januari gepland staan. Toch kunnen we de auto nu al vanuit alle hoeken bekijken. Drie keer kijken voor de verschillen.

Een reeks gelekte afbeeldingen geeft het uiterlijk van de nieuwe G-klasse al volledig weg. Een grote verrassing is het misschien niet, want eerdere spyshots wezen er al op dat Mercedes-Benz het ontwerp van misschien wel zijn meest kenmerkende model intact houdt. Onlangs nog werd een nieuwe generatie van de Jeep Wrangler gepresenteerd. Ook dat model kreeg een design mee dat zeer sterk lijkt op dat van zijn voorganger.

Hoe behoudend het uiterlijk ook is, zo vernieuwend is het binnenste van de G-klasse. Mercedes-Benz voorziet de cockpit van een breed digitaal display, dat een plek krijgt pal naast het instrumentarium. Twee exemplaren in de maat 12,3 inch, al zijn de 'lagere' uitrustingsniveaus net als bij de al genoemde E-klasse voorzien van twee analoge klokken achter het stuur. Wel krijg je in dat geval een 12,3-inch groot infotainmentscherm.

Voor de bijrijder is op het dashboard een handgreep geplaatst, iets wat we ook bij de huidige G-klasse tegenkomen. Ook de knoppen waarmee het differentieel zich laat bedienen, krijgen een herkenbare plek tussen de ventilatieroosters. Die zijn op hun beurt weer een knipoog naar de koplampunits van de huidige G-klasse.

Mercedes-Benz meldt dat de stoelen achterin verder naar achteren zijn geplaatst, iets wat vijftien centimeter extra beenruimte oplevert ten opzichte van de huidige G-klasse. De achterbank kan tevens in de verhouding 40:60 worden neergeklapt. Verder belooft Mercedes-Benz meer ruimte in de breedte, hoewel de auto vanbuiten in de breedte niet groeit. Voorin moet er tevens meer beenruimte zijn, pak hem beet vier centimeter.

De op een ladderchassis geplaatste G is ongetwijfeld stukken lichter dan zijn voorganger en krijgt een starre achteras, terwijl de ophanging aan de voorzijde onafhankelijk is. De G-klasse kan een aanrijhoek van 31 graden aan en moet door tot 70 centimeter diep water kunnen rijden. Voor modder ligt die waarde op 80 centimeter.

Nieuw is de 'G-Mode', een functie waar de auto zichzelf in zet zodra de lage gearing is ingeschakeld. De demping en stuurinrichting passen zich in deze modus optimaal aan offroadrijden aan.

Schakelen gaat door middel van een negentrapsautomaat, een transmissie die 40 procent van het koppel naar de voorwielen stuurt. De overige 60 procent gaat naar de achteras. Verder laat Mercedes-Benz weten dat de G-klasse over camera's rondom zal beschikken, camera's die niet alleen bij het parkeren, maar ook tijdens het offroaden van pas komen.