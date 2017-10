Slideshow

Gelekt: BMW X2 Nieuwe strijder in druk segment

Voor de officiële onthulling weten we al hoe de gloednieuwe BMW X2 eruitziet.

Vorig jaar september maakten we al kennis met de BMW Concept X2, maar nu lijkt het model echt klaar om de strijd aan te gaan in de drukke wereld van de cross-overs. Het model kan worden gezien als een X1 met een sportiever getekende koets, gekenmerkt door een aflopende daklijn. Toch heeft de nieuwe telg een eigen ontwerp gekregen die we nog niet kennen van BMW. De X2 staat net als de X1 en de 2-serie Active Tourer op het UKL-platform.

Vanbinnen heeft de X2 veel weg van zijn kleinere broer. Op de foto's zien we daarnaast al gelijk het interieur met M-pakket, gekenmerkt door de blauwe details en sportievere stoelen. Waarschijnlijk wordt later vandaag de cross-over officieel aan het publiek gepresenteerd. Dan weten we meer over de X2 . (Via: Top Rider)