Elektrische voorbode! Gelekt: BMW Vision iNext

Slideshow

BMW brengt in 2021 de iNext op de markt, een volledig elektrisch model waar de binnenkort te onthullen Vision iNext een voorproefje van zou geven. Helaas voor BMW is de auto al in volle glorie op de digitale kanalen verschenen.

BMW slingert in 2021 de productielijn in Dingolfing aan waarop de iNext gebouwd gaat worden, een volledig elektrische auto die als uithangbord van BMW's i-lijn zal gaan dienen. Met een reeks teasers liet BMW al weten dat het een 'Vision Vehicle' in het vat had zitten dat een voorproefje geeft van het uiteindelijke productiemodel. Een gebruiker op Germancarforum heeft een uitgebreide rits foto's van die Vision iNext op weten te duikelen.

Eerder dit jaar liet BMW al een teaser zien van de iNext, een afbeelding waarop slechts het zijaanzicht van de auto zichtbaar was. Later dook de neus van het model op en daaruit viel al op te maken dat de Vision iNext een uitgesproken snuit krijgt met zéér grote 'nieren'. Het formaat van dat designelement wordt op deze uitgebreide set foto's alleen maar duidelijker. Het interieur is natuurlijk voorzien van de nodige schermen en het geheel ademt een bijna lounge-achtige sfeer.

Aanvankelijk zou het productiemodel een actieradius van zo'n 480 kilometer krijgen, maar BMW liet vorig jaar al weten dat de actieradius op maar liefst 700 kilometer komt te liggen. De iNext wordt niet alleen helemaal elektrisch, maar moet tevens hoge ogen gooien op het gebied van autonoom rijden. Mogelijk krijgen we tijdens de LA Auto Show, die eind november plaatsvindt, meer van te iNext Vision te zien, al is de autosalon van Parijs ook een optie.

BMW zegt te verwachten dat omstreeks 2025 15 tot 25 procent van de verkochte auto's van het concern een EV zal zijn. Dat komt neer op 500.000 EV's per jaar. BMW heeft voor de zekerheid een hele rits modelnamen vastgelegd: van i1 tot i9 en van iX1 tot iX9. De iX3, inderdaad een volledig elektrische X3, moet volgend jaar al op de markt komen.