Plus 25 pk Gelekt: BMW M5 Competition

Nog voordat BMW zelf het doek van de heftigste M5 trekt, duikt de M5 Competition op via het wereld wijde web. Onder de kap verstopt BMW 25 extra pk.

Door een post op Bimmerpost staan we nu al oog in oog met de krachtigste 5-serie die BMW in petto heeft. Waar de 'normale' M5 met 600 pk al weinig reden tot klagen heeft, doet BMW er bij zoals gebruikelijk bij de Competition nog een schepje bovenop. De 4,4-liter TwinPower Turbo V8 perst er nu 625 pk uit. Hiermee sprint de M5 Competition in 3,3 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h en blijft het gaspedaal hangen bij een top van 305 km/h. Daarmee ligt de topsnelheid evenhoog als bij een reguliere M5, een sprintje duurt 0,1 seconden minder lang. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 200 km/h is ook gemeten: 10,8 seconden heeft de M5 Competition nodig.

Naast een motorische update, is de M5 Competition ook cosmetisch her en der aangepakt. Chromen details in bijvoorbeeld de grille van de M5 maken plaats voor een zwarte kleur. Verder monteert BMW speciale wielen, is het onderstel aangescherpt en een ander uitlaatsysteem moet meer geluid produceren. Volgens de post volgt de officiële onthulling begin volgende week op 8 mei. Naar verluidt begint de productie in juli en staan de auto's vanaf september op hun nieuwe baasjes te wachten. Vorige maand liet BMW de M2 Competition nog zien.