Meer dan platte Q7 Gelekt: Audi Q8

Op afzienbare termijn presenteert Audi de Q8. Helaas voor Audi zijn de eerste foto's van de nieuwe SUV nu online verschenen.

De gelekte foto's, aanvankelijk verschenen op Observador.pt en opgedoken door Carscoops, bevestigen wat eerder eigenlijk al duidelijk was: de Q8 is meer dan slechts een platgedrukte Q7. Hoewel je de auto in theorie wel moet zien als een sportieve variant van de Q7, heeft Audi het voor- en achteraanzicht van de auto een eigen gezicht gegeven.

Aan de voorzijde valt op dat de grille is omgeven door grijs materiaal en daarmee blijft Audi dicht bij de studiemodellen die Audi eerder presenteerde. Aan de achterzijde zien we een over de gehele van de auto lopende lichtbalk die de achterlichtunits met elkaar verbindt. Van opzij bezien is de aflopende daklijn goed zichtbaar.

In het interieur nemen we natuurlijk designinvloeden waar van auto's als de A8 en de A7. Een digitaal instrumentenpaneel is van de partij en ook voor de bediening van zaken als klimaatregeling gebruikt Audi displays.

Met de Q8 Sport Concept, het tweede studiemodel dat aan de komst van de Q8 voorafging, liet Audi al zien hoe een extra potente versie van het model zou kunnen opdrogen. Zet dus in elk geval in op de komst van een SQ8, een variant met dezelfde 4,0-liter V8 als in het vooronder van de SQ7. Ook ligt de komst van een plug-in hybride-variant voor de hand.

Houdt AutoWeek nauwlettend in de gaten. Een officiële onthulling van de Q8 laat waarschijnlijk niet lang meer op zich wachten.