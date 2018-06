Neus- en bilcorrectie voor leaselieveling Gefacelifte Volkswagen Passat gesnapt

De Volkswagen Passat is na ongeveer vier jaar rijp voor een update, zo hebben ze in Wolfsburg gedacht. De auto is namelijk opnieuw gesnapt tijdens testwerk. De wijzigingen blijven geheel volgens de Volkswagen-traditie beperkt. Reken op een licht gewijzigd front en minimale veranderingen aan de achterzijde.

Dat er een facelift aan zat te komen, was al geen verrassing meer. De update stond in maart netjes aangekondigd in de presentatie van de plannen van Volkswagen voor de komende jaren. Op basis van de afbeeldingen kunnen we concluderen dat de achterlichten een andere indeling krijgen. Aan de voorzijde is het onderste deel van de bumper opnieuw getekend, waardoor het front van de Passat gelijkenissen vertoont met dat van de T-Roc. Of de zakensedan ook de opvallend gepositioneerde leddagrijverlichting van de cross-over mee krijgt, is niet met zekerheid te zeggen.

De huidige Passat werd in juli 2014 aan de wereld getoond en in Nederland direct omarmd door de zakelijke rijders. Opgestuwd door het succes van de plug-in hybride GTE-versie werden er in het eerste volledige verkoopjaar direct meer dan 10.000 exemplaren in ons land geregistreerd. In 2016 kwam het totaal uit op een kleine 8.000 stuks, terwijl de teller vorig jaar stokte op 3.215 exemplaren. Tot en met mei gingen er 1.350 op kenteken, waaruit we kunnen opmaken dat de timing van de facelift de juiste is.