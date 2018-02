Slideshow

Gefacelifte Toyota Yaris voor Zuid-Afrika Niet zoals we hem kennen

Hoewel 'onze' Yaris er heel anders uitziet dan de auto die in in dit artikel aandacht krijgt, hanteert Toyota voor deze hatchback wel precies dezelfde naam. Deze voor ons onbekende Yaris is nu in gefacelifte vorm op de Zuid-Afrikaanse markt gebracht. Tijd om uit te zoeken wat de Zuid-Afrikaanse klant op zijn shortlist kan zetten.

Waar wij de Yaris al sinds 1999 als drie- en vijfdeurs hatchback kennen, verscheen de auto elders in de wereld in geheel andere hoedanigheden op de markt. Zo voert Toyota in onder andere Japan en Thailand op basis van onze Yaris een sedan die als Vios door het leven gaat. Op hetzelfde platform als onze Yaris werd in 2013 voor de Aziatische markt een in elk opzicht iets grotere Yaris ontwikkeld, een auto die technisch leunt op het model dat wij kennen, maar vanbinnen en -buiten er compleet anders uitziet. Die Yaris, in China Yaris L geheten, wordt nu in gefacelifte vorm op onder andere de Zuid-Afrikaanse markt gebracht waar hij de 'onze Yaris' vervangt. Zijn we er nog?

Eerder schreven we al over de sedanversie van de Aziatische Yaris, een auto die in onder andere Thailand de naam Ativ draagt. De facelift die op die sedan werd doorgevoerd, vindt zijn weg nu ook naar de hatchbackversie. De Yaris is 165 millimeter langer 5 millimeter breder dan de Nederlandse Toyota. Vooral binnenin levert dat meer ruimte op. Veel motorkeuze is er niet, want Toyota levert de Yaris alleen met een 1,5-liter viercilinder benzinemotor onder de kap. Het 107 pk sterke blok is goed voor een topsnelheid van 180 km/h, als je de handgeschakelde versie kiest. Wie voor de CVT-transmissie gaat, moet genoegen nemen met 175 km/h. Toyota levert deze Yaris naast in gebruikelijke trim ook als Sport of als Cross. Die laatste is zoals zijn naam al weggeeft een opgeruigde variant met kunststof wielkastranden. Prijzen in Zuid-Afrika beginnen bij 230.800 Zuid Afrikaanse Rand: omgerekend €15.582. Voor de sportieve variant vraagt Toyota omgerekend iets meer dan €4.000.

Naar Nederland komt deze Yaris natuurlijk niet. Welke heeft jullie voorkeur?