Gefacelifte Range Rover Sport in beeld Ook met viercilinder benzinemotor!

Vanmorgen maakte Land Rover de plug-in hybride-variant van de Range Rover Sport wereldkundig, de 400e. Meteen werd duidelijk dat ook de rest van het Range Rover Sport-gamma gefacelift zou worden. Die auto is nu in beeld. Het grootste nieuws: naast de viercilinder diesel is er nu ook een bescheiden benzinevariant.

De uiterlijke wijzigingen zijn al grotendeels weggegeven door de hybrideversie, maar toch laten we ze nog even de revue passeren. De Range Rover Sport krijgt modernere led-koplampunits en dito achterlichten. Daarnaast zijn de bumpers een stuk strakker vormgegeven dan voorheen, waarbij de mistlampen in de voorbumper het veld moeten ruimen. Ook topversie SVR moet eraan geloven en krijgt nu vierkante in plaats van ronde stortkokers als uitlaat. Opvallender zijn de gigantische 'gaten' in de motorkap, een element dat voorheen ontbrak op de opper-Sport. De auto maakt nóg meer indruk dan voorheen, maar dat is niet voor niets: in plaats van 550 pk levert de immense V8 nu 575 pk. Het sprintje van 0-100 moet hiermee in 4,5 seconde achter de rug zijn. Ook de iets bescheidener gemotoriseerde V8-versie gaat erop vooruit, en levert nu 525 in plaats van 510 pk.

Interessant allemaal, maar voor Nederland is eerdergenoemde plug-inversie een stuk interessanter. Ook de 2.0 SD4-versie, een 240 pk sterke diesel die pas kort leverbaar is in de Range Rover Sport, lijkt hier meer op z'n plek. De vierpitter krijgt gezelschap van nog een tweeliter, ditmaal op benzine. Als 2.0 Si4 beschikt over dezelfde 300 pk sterke ingenium-motor als de 400e, maar in dit geval ontbreekt de elektro-ondersteuning. Evengoed weet deze variant in 7,3 seconden van 0-100 te versnellen, niets om je voor te schamen. Als gemiddeld verbruik geeft Land Rover 9,2 liter per 100 km op, ofwel bijna 1 op 11.

Aan de binnenzijde gaat de Range Rover Sport eveneens op de schop. DE middenconsole lijkt een op een uit de Velar te zijn overgenomen en bestaat dus vanaf nu grotendeels uit touchscreens. Het Touch Duo Pro-systeem betekent namelijk dat niet alleen het hoog gepositioneerde scherm, maar ook het gedeelte daaronder zich als een aanraakscherm laat bedienen. Aangevuld met een aantal fysieke knoppen levert dat een fraai geheel op. Ook de knoppen op het stuur maken plaats voor 'glimmend zwart' en hebben vanaf nu genoeg aan een lichte aanraking.

De levering van de eerste gefacelifte Range Rovers Sport start eind dit jaar. De Range Rover Sport Si4 is er in basisuitvoering S vanaf €103.845. Prijzen van de overige uitvoeringen staan in het eerdere bericht.