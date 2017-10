Slideshow

Gefacelifte Range Rover opgedoken Vernieuwd neusje van Britse SUV-zalm gelekt

Een week geleden lanceerde Land Rover de gefacelifte Range Rover Sport. Ook diens grotere broer gaat spoedig onder het mes, al kunnen we de auto dankzij een gelekte reclamevideo nu al bekijken.

Op YouTube is een video verschenen waarin Land Rover de vernieuwde Range Rover uit de doeken doet. Net als bij de gefacelifte Range Rover Sporthet geval was, zijn de wijzigingen op optisch vlak niet wereldschokkend.

De Range Rover krijgt van zijn scheppers nieuwe led-koplampen met een andere lichtsignatuur. Tevens lijkt de grille te zijn vernieuwd. Ook de achterzijde van de opgewaardeerde Range Rover komt in beeld, al is de video helaas van een dermate lage resolutie dat er niet veel zinnigs over valt te zeggen.

In het interieur wordt hetzelfde uit twee schermen bestaand infotainmentsysteem gemonteerd. Eerder waren het de Velar en de al genoemde gefacelifte Range Rover Sport die een dergelijk systeem in hun middenconsole kregen. Het ligt in de lijn der verwachting dat ook Range Rover's vlaggenschip als plug-inhybride verschijnt. In de Range Rover Sport bestaat die aandrijflijn uit een 300 pk sterke 2,0-liter grote viercilinder benzinemotor die wordt bijgestaan door een 116 pk sterke elektromotor. Het gecombineerd vermogen komt in de Sport uit op 404 pk en 640 Nm. Het 13,1 kWh grote accupakket moet goed zijn voor een elektrische actieradius van 51 kilometer.

Het zal niet lang meer duren alvorens Land Rover de gefacelifte Range Rover presenteert. We wachten af.