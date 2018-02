Slideshow

Gefacelifte Porsche Macan speelt buiten Subtiliteit slaat de klok

Afgelopen zomer zagen we hem al even, nu zien we hem beter: de Porsche Macan krijgt een facelift. Wat opvalt is dat er weinig opvalt. Porsche gaat voor de subtiele aanpak.

Dat is logisch, want de Macan is bij Porsche uitgegroeid tot één van de populairste modellen. Bij zijn introductie in 2014 staan de Audi Q5, Mercedes-Benz GLK en BMW X3 lijnrecht tegenover de Duitser. Dat bleek echter geen enkel probleem voor de Porsche, gezien de verkoopcijfers die volgden. Nu zijn de concurrenten echter vernieuwd of vervangen en is het de hoogste tijd dat ook Porsche met wat nieuws komt. Dat nieuws staat hier in ingepakte versie voor ons.

Zoals van een facelift mag worden verwacht, worden bumpers en de lichtpartijen rondom aangepakt. De koplampen krijgen de voor Porsche zo kenmerkende vier 'dagrij-puntjes' per unit mee. Ook aan de achterkant zijn de lichtunits aangepakt. Daarnaast is er een Macan op de foto's te zien met speciale SportDesign spiegels die alle vingers in de richting van een duurdere Macan laten wijzen. Ook de gefotografeerde sportievere bumpers verraden dat het hier vermoedelijk om een GTS- of Turbo-versie gaat, waar we eerder een minder krachtige versie te zien kregen. Bij de huidige Macan moest de https://www.autoweek.nl/nieuws/porsche-schrapt-macan-s-diesel-van-leveringslijst/https://www.autoweek.nl/nieuws/porsche-schrapt-macan-s-diesel-van-leveringslijst/, wellicht schrapt Porsche de dieselmotor ook van de nieuwe lijst. In de wandelgangen wordt er gesproken van een plug-in hybride die dat gat gaat opvullen.