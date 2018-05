Open en bloot Gefacelifte Kia Sportage zonder plakkers!

Slideshow

Kia heeft de onthulling van de gefacelifte Sportage pas voor later dit jaar gepland staan. Toch kunnen we de opgewaardeerde SUV nu al vanuit alle hoeken bekijken.

De nog geen drie jaar geleden gepresenteerde huidige generatie Sportage is een bijpuntsessie ondergaan. De cross-over is in zijn vernieuwde gedaante gesnapt nabij de Nürburgring, zeer waarschijnlijk de populairste testlocatie van Europa.

De vernieuwde Sportage is logischerwijs te herkennen aan zijn aangepaste voor- en achterzijde. Aan de voorkant krijgt de Kia een beduidend platter ogende grille met een nieuwe invulling. De koplampunits zijn anders ingedeeld en de complete voorbumper is vervangen voor een nieuw exemplaar. Hierin vinden we wat Kia de 'ice-cube-verlichting' noemt, vier vierkante ledjes. De unit waarin ze zijn verwerkt, is doorklieft door een horizontale en ogenschijnlijk deels verchroomde strip die in feite over de breedte van het front loopt.

Ook aan de achterzijde is niet alles bij het oude gebleven. Kia monteert een nieuwe achterbumper waar tevens een over de hele breedte lopende strip een plek heeft gekregen. Opvallend detail: de chroomstrip die vastzat aan de lichtbalk die de achterlichtunits met elkaar verbond, is zo optisch omlaag gezakt. In het interieur zien we vooral veel bekende vormen. Als we goed kijken nemen we waar dat de ventilatieroosters op de middenconsole, aan weerszijden van het infotainmentscherm, anders van vorm zijn en zo ruimte hebben gecreëerd voor een groter display.

Zeer waarschijnlijk vervangt Kia de atmosferische 1.6 GDI door de 1.4 T-GDI die het onder meer in de Ceed monteert. Verder meldde Kia gisteren dat de Sportage de eerste auto van het merk is die beschikbaar komt met de nieuwe diesel mild-hybrid aandrijflijn.

Mild Hybrid diesel