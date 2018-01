Slideshow

Gefacelifte Kia Optima als K5 in Zuid-Korea Subtiele wijzigingen vanbinnen én vanbuiten

Voor de tweede keer zijn foto's van de gefacelifte K5 opgedoken, een auto die wij in Europa natuurlijk kennen als de Kia Optima.

De Optima zoals die nu op de Nederlandse prijslijsten staat, is in die hoedanigheid sinds 2015 in de showrooms te vinden. Oud is het model daarmee nog lang niet, maar toch ondergaat het model in het thuisland nu als K5 een kleine bijpuntsessie.

Heftig zijn de wijzigingen zoals gezegd niet. De voor Kia kenmerkende Tigernose-grille is voorzien van verticaal geplaatste lamellen in plaats van gaaswerk. Ook de bumpers aan zowel voor- als achterzijde zijn opnieuw getekend. Aan de voorkant zien we extra (nep)luchtinlaten. We zien direct hoe de K5 er met en zonder ledverlichting uit komt te zien. De indeling van de lichtunits aan de achterzijde is vernieuwd en de reflectoren in de achterbumper verhuizen naar boven. In het interieur nemen we naast een nieuw stuurwiel een nieuw infotainmentsysteem waar. Kia levert de K5 voortaan met Highway Assist en een 360-gradencamera.

We zijn in afwachting van een reactie van Kia Nederland over de vernieuwing van de Europese Optima.