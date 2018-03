Leverbaar met captain seats Gefacelifte Kia Carnival gelanceerd in Zuid-Korea

In thuisland Zuid-Korea is het doek van de gefacelifte Kia Carnival getrokken. Het model, dat elders in de wereld als Sedona wordt geleverd, krijgt een anders ingedeeld front en gewijzigde achterlichten.

De meest in het oog springende wijzigingen, mits aangevinkt op de optielijst, zijn de led-mistlampen. Ook de grille vertoont nu meer gelijkenissen met het familiegezicht. Aan de achterzijde zijn de wijzigingen minder ingrijpend. Zo blijft de chroomstrip voor de nieuwe Carnival behouden, maar krijgen de achterlichten nu een andere led-signatuur.

Op basis van de beschikbare foto's zijn een aantal stoelconfiguraties mogelijk. In de meest genereuze opstelling biedt het meubilair plaats aan elf vermoedelijk niet al te grote individuen. De zevenzitsconfiguratie is wat realistischer, met twee stoelen achterin die in een Mercedes-Maybach niet hadden misstaan. Daarachter nog een driezitsbank.

Aan praktische zaken geen gebrek in de Carnival. Zo krijgt de auto een flink aantal usb-aansluitingen mee en ook aan een stopcontact is gedacht. Daarnaast is er een inductielader voor de smartphone en behoort Apple CarPlay connectiviteit tot de mogelijkheden. Tot de Kia Drive Wise veiligheidsuitrusting behoren ondere andere dodehoekdetectie, lane departure warning en adaptieve cruise control met groot licht assistent.

Onder de kap biedt Kia de keuze uit een 202 pk sterke 2.2 dieselkrachtbron en een 3,3-liter GDI motor met 280 pk. De automatische zesbak komt te vervallen ten faveure van een achttrapstransmissie. In de huidige gedaante is de Carnival sinds 2014 op de markt. Kia stopte in Nederland al in 2008 met het model.