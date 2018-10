Opening Edition vanaf net geen 27 mille Gefacelifte Jeep Renegade geprijsd

AutoWeek is in de prijslijsten gedoken en we hebben de prijzen van de gefacelifte Jeep Renegade, mét nieuwe motoren, op weten te duiken.

De in 2014 gepresenteerde Renegade werd medio dit jaar een facelift onderworpen. Jeep's kleinste is vanbuiten nauwelijks aangepast terwijl de onderhuidse aanpassingen heftiger zijn. De Renegade maakt kennis met compleet nieuwe motoren. De basismotor is een 120 pk en 190 Nm sterke geblazen driecilinder benzinemotor, een blok dat een 150 pk en een 180 pk sterke 1,3-liter grote viercilinder turbomotor boven zich moet dulden.

De vanafprijs van de vernieuwde Renegade ligt tijdelijk op € 26.990, dat is namelijk het bedrag dat Jeep voor de tijdelijk leverbare Opening Edition wil ontvangen. De Renegade is in dat geval uitgerust met de 120 pk sterke 1.0, een blok dat aan een handgeschakelde transmissie is gekoppeld. De Opening Edition heeft standaard het aan een 8,4-inch grote scherm dat bij het infotainmentsysteem hoort dat Apple CarPlay en Android Auto ondersteunt. Mistlampen, 16-inch lichtmetaal, automatische klimaatregeling, led-sfeerverlichting, parkeersensoren achter, zwarte dakrails, mistlampen voor: het zit er allemaal op.

Wie die Opening Edition niet hoeft, heeft vanaf € 27.990 dezelfde Renegade in Limited-trim. Voor € 30.490 euro krijg je de Renegade in dezelfde configuratie, maar dan als Freedom-uitvoering. De Renegade met 150 pk sterke 1.3 moet minimaal € 31.990 aan Jeep overmaken. De viercilinder is gekoppeld aan een gerobotiseerde transmissie, de DDCT-bak. Ook dan rijd je de Limited-versie. De Freedom staat in die configuratie vanaf € 34.490 in de orderboeken. De 180 pk sterke versie van de 1.3, de enige Renegade met vierwielaandrijving en ook de enige Renegade met negentrapsautomaat, is alleen als Limited leverbaar en moet dan € 39.990 opbrengen.

De Limited beschikt standaard over zaken adaptieve cruise control, led-mistlampen, privacy glass, 17-inch lichtmetaal, een met leer bekleed stuurwiel en parkeersensoren voor én achter. Ook het Uconnect-systeem is aanwezig. De Freedom voegt zaken als een verwarmd stuurwiel, verwarmbare voorstoelen, elektrisch verwarmbare en inklapbare buitenspiegels, verwarmbare ruitenwissers, Keyless Entry, een elektrisch bedienbaar panoramadak en automatische verlichting aan bovenstaande toe.