Gefacelifte Hyundai i20 strekt de benen Kentekenplaat verhuist omhoog

Hyundai houdt zijn modellengamma maar wat graag actueel. Zojuist zagen we de nieuwe generatie i10 in testkostuum en nu is het de gefacelifte i20 die in camouflagepak de buitenwereld verkent.

In het segment waar de i20 opereert, is de onderlinge strijd bijzonder heftig. De laatste jaren hebben we kennis kunnen maken met een stevig aantal volledig nieuwe of gefacelifte modellen. Om ook zijn compacte inzending actueel te houden, geeft Hyundai zijn sinds 2014 te koop zijnde i20 binennkort een facelift.

Hyundai geeft de i20 een nieuwe grille; het gaaswerk is anders en ook de vorm is nieuw. De hexagonale grille loopt aan de zijkant gebogen naar beneden af, een soortgelijke grille zagen we eerder al op de huidige i30. In de vernieuwde, rustiger getekende voorbumper monteert Hyundai nieuwe mistlampen.

Aan de achterzijde vinden we een grotere wijziging. Hyundai geeft de i20 niet alleen anders ingedeelde achterlichten en een nieuwe achterbumper, maar verhuist de kentekenplaat van die achterbumper naar de achterklep waar hij onder een 'luifeltje' een plek krijgt. Of de driedeurs i20 Coupé weer terugkeert, valt nog te bezien.

Op de motorenlijst verwachten we in elk geval weer de 100 pk en 120 pk sterke versies van de 1.0 T-GDI tegen te zullen komen. Reken ook op terugkeer van de 1.1 CRDi. We zetten in op een onthulling tijdens de Autosalon van Genève in maart.