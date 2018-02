Slideshow

Gefacelifte Honda HR-V van alle kanten Kleine aanpassingen

Honda heeft de HR-V, in het thuisland Vezel geheten, aangescherpt. Vandaag zien we de cross-over van alle kanten.

Eerder kregen we van Honda al de voorzijde te zien van de gefacelifte Vezel, bij ons HR-V geheten. Vandaag gunt het merk ons foto's van zowel de achterzijde als het interieur.

Opnieuw wordt duidelijk dat Honda de HR-V niet al te hardhandig heeft aangepakt.We zien dat de auto een nieuwe voorbumper krijgt aangemeten, dat de grille van gaaswerk in plaats van lamellen is voorzien en dat de koplampen platter zijn getekend en daarmee mee lijken op die van bijvoorbeeld de huidige Civic. De kunststof strip in de grille loopt nu optisch door in de koplampen. De Hybrid op deze foto's, die vooralsnog niet in Nederland leverbaar is, beschikt over de bekende 130 pk en 156 Nm sterke 1.5-motor, die is gekoppeld aan een 30 pk en 160 Nm sterke elektromotor. Honda belooft dat die aandrijflijn is verfijnd.

Een terugblik. In 2013 presenteert Honda de Vezel, een kleiner broertje van de CR-V en de productieversie van de begin dat jaar gepresenteerde Urban SUV Concept. De voor Nederlanders wat eigenaardig genoemde cross-over kreeg in China de naam XR-V op zich geplakt en verscheen begin 2015 pas op de Europese markt onder de noemer HR-V, een naam die Honda eind jaren negentig toepaste op een eerdere cross-over, waarmee het merk de compacte-SUV-hype eigenlijk al voor was. Inmiddels staat de kalender op 2018 en acht Honda de tijd rijp voor een facelift voor de Vezel.