Gefacelifte Ford Transit gepresenteerd

In korte tijd heeft Ford de Transit Courier, de Transit Connect en de Transit Custom gefacelift en vandaag wordt ook de auto die simpelweg Transit heet aangepakt.

Tijdens de IAA voor bedrijfsauto's in Hannover heeft Ford het doek verwijderd van de vernieuwde Transit. De 2-tons-besteller ondergaat niet alleen optische, maar ook technische wijzigingen.

De Transit krijgt een nieuwe voorzijde én een volledig nieuw ontworpen interieur. Het nieuwe binnenste past met zijn opgeruimdere design en uit het scherm stekende scherm beter bij de overige Ford-interieurs. Ford zegt de 2,0-liter EcoBlue-dieselmotor te hebben gemoderniseerd, iets wat het gemiddeld verbruik met 7 procent moet terugdringen. De piekdruk van het injectiesysteem is verhoogd en Ford heeft nieuwe, smallere zuigers toegepast om de interne wrijving zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast maakt de Transit kennis met elektrische stuurbekrachtiging én wordt de auto op banden met een lage rolweerstand gezet. Ook zou het herziene front van de bus voor een gunstiger aerodynamica zorgen. De 2.0 EcoBlue-dieselmotor blijft beschikbaar met 105, 130 en 170 pk, maar daarnaast kan er voortaan ook worden gekozen voor een 185 pk en 415 Nm sterke variant. Alle motoren profiteren overigens van een nieuwe turbo.

Schakelen geschiedt in alle Transits door middel van een handgeschakelde zesbak. De achterwielaangedreven versies zijn vanaf begin 2020 ook met Fords tientrapsautomaat te krijgen. Meer interessant nieuws: Ford introduceert mild-hybrid-techniek (mHEV) op de Transit, wat voor een verdere brandstofbesparing van 3 tot 8 procent moet zorgen. De mHEV-techniek is overigens optioneel voor versies met voor- en achterwielaandrijving.

De Transit slankt verder enkele kilo's af. Zo is de motorkap voortaan van aluminium, zijn de wielen van gedraaid staal en beschikt de bus over één in plaats van twee uitlaatdempers. Het schutbord wordt voortaan vervaardigd uit composietmaterialen en niet meer uit staal. Bovenstaande moet er volgens Ford voor zorgen dat het laadvermogen is vergroot.

Ford geeft de Transit zijn Sync3-infotainmentsysteem mee, dat is gekoppeld aan een 8-inch groot scherm. Op de lijst met veiligheidssystemen komen we nu zaken als Active Park Assist, Lane-Keeping Aid, Blind Spot Information System, adaptieve cruisecontrol en Enhanced Lane Keeping Assist tegen. Nieuw is de mogelijkheid om de Transit in diverse rijmodi in te stellen: Eco Mode, Slippery Mode, Mut/Rut Mode (bij vierwielaangedreven versies) en Tow/Haul-mode voor het trekken van zware aanhangers die meer wegen dan het leeggewicht van de bus. Meer parkeergemak bieden nieuwe 'Front en Rear-View'-camera's, Active Park Assist, Parking Aid, een achteruitrijcamera, Park-Out Assist en Cross Traffic Alert

De verkoop van de vernieuwde Transit start medio 2019. De bus komt beschikbaar in een nieuwe Limited-uitvoering en uiteraard staan straks weer diverse formaten van de bus op de prijslijst.