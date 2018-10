Op detailniveau aangescherpt Gefacelifte BMW X1 loopt tegen de lamp

De huidige generatie van BMW's X1 werd in 2015 aan de wereld voorgesteld en achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een facelift voor BMW's tegenspeler van auto's als de Volvo XC40 en Audi Q3.

Het is de tweede keer dat BMW's bijgewerkte X1 in camouflagekostuum opduikt en ook deze keer hangt de auto nog vrij fanatiek in de plakkers. We nemen stickerwerk waar op de koplampen, de achterlichten en natuurlijk op de bumpers. Verwacht overigens niet dat elk stukje dat afgeplakt is ook daadwerkelijk heftig wordt vernieuwd. Met de gefacelifte 2-serie Active en Grand Tourer bewees BMW dat het ook uiterst subtiel te werk kan gaan.

Terug naar de X1. Het voor de komst van de X2 kleinste X-model van BMW krijgt hexagonaal-vormige lenzen in de koplampen, een grille waarvan de 'nieren' elkaar in het midden ontmoeten, nieuw ingedeelde achterlichten en aangescherpte bumpers. In het interieur wordt het infotainment zeer waarschijnlijk aangescherpt. Wat de motoren betreft, verwachten we geen heftige wijzigingen.