'Geen opvolger voor Volkswagen Beetle' ID Buzz neemt plek retromodel in

Slecht nieuws voor liefhebbers van misschien wel het vrolijkste lid van de Volkswagen-familie. De Beetle krijgt geen opvolger.

Dat meldt het Engelse Autocar op basis van uitspraken van Frank Welsch, hoofd van Volkswagens onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling. Volgens de topman neemt de productieversie van de ID Buzz Concept, een busje met designkenmerken van de T2, straks de functie 'retromodel' binnen de Volkswagen-familie op zich. Welsch zegt van mening te zijn dat je een historisch model als de Kever slechts een paar keer terug kunt brengen. "Je kunt niet eindeloos met een New New New Beetle komen", aldus Welsch. De productie van de al genoemde ID Buzz moet omstreeks 2021-2022 van start gaan.

Terugblik

In 1994 gaf Volkswagen tijdens de North American International Auto Show een duidelijk signaal af met de Concept 1: de Kever komt terug. Volkswagen liet een studiemodel zien dat praktisch productierijp was. Bolle vormen, 'losse' spatschermen die met een soort treeplank aan elkaar verbonden waren: praktisch alle Kever-kenmerken waren aanwezig. Op de locatie van de krachtbron na, want die lag in de Concept 1 gewoon voorin. Onderhuids zou er uiteindelijk namelijk techniek van de Golf IV schuilgaan. In 1998 werd de productieversie op de Nederlandse markt gebracht als New Beetle, een driedeurs hatchback die gezelschap zou krijgen van een cabriolet.

In 2001 verraste Volkswagen vriend en vijand met de New Beetle RSI, een flink uitgebouwde variant met een 224 pk krachtig VR6-blok. Slechts 250 exemplaren van de RSI zijn op kenteken gezet. De zachtmoedige uitstraling van de standaard New Beetle leverde de auto overigens twee keer de titel Gay Car of the Year op. Tussen 1998 en 2011 - de auto ging in 2005 onder het mes - zijn in ons land 5.593 New Beetles verkocht. 1999 was met 1.506 verkochte exemplaren het topjaar, samen met 2000 (1.213 stuks) de enige jaren waarin meer dan 1.000 New Beetles een eigenaar vonden.

Sinds 2011 bouwt Volkswagen de tweede generatie van de New Beetle, een auto die simpelweg 'Beetle' heet. De auto draagt een iets stoerder getekende koets dan zijn voorganger, maar is nog altijd als Kevertje te herkennen. Ook nu levert Volkswagen een opengewerkte variant. Een knotsgekke RSI zou niet meer terugkeren, wél zijn er opvallend vrolijke Dune-versies te krijgen van zowel de dichte als de open Beetle.



De Beetle heeft in Nederland tot op heden 1.423 kopers gevonden. In tegenstelling tot de New Beetle is de Beetle in geen enkel jaar meer dan 1.000 keer verkocht. Sterker nog, de verkoopcijfers komen in geen enkel jaar boven de 500 uit. In 2012 vonden in Nederland 444 exemplaren een eigenaar, waarna de verkopen het jaar erop al daalden tot 366 stuks. In 2014, 2015, 2016 en 2017 werden achtereenvolgens 198, 122, 134 en 139 Beetles verkocht.