'Geen nieuwe Audi-typenamen in de VS' Huidige benaming blijft gehandhaafd

Audi’s nieuwe, wellicht ietwat verwarrende manier om de verschillende motorversies uit elkaar te houden, gaat naar verluidt aan de neus van Amerikaanse klanten voorbij.

In de Verenigde Staten zou het huidige typeaanduiding-systeem, waarbij de motor simpelweg wordt omschreven met de cilinderinhoud in liters, gewoon intact blijven. Het Amerikaanse Autoblog.com meldt ook de vermoedelijke reden van het door hen wereldkundig gemaakte besluit. De nieuwe manier om motoren onder te verdelen zou in de VS simpelweg minder noodzakelijk zijn, omdat daar minder verschillende motorversies leverbaar zijn dan in Europa. Inderdaad zijn er in Europa vaak veel verschillende diesel- benzine- en hybrideversies leverbaar bij een model, terwijl de prijslijst in de VS vaak uit slechts enkele (krachtige) opties bestaat.

Het nieuwe systeem van Audi deed nogal wat stof opwaaien, omdat het in eerste instantie tamelijk ingewikkeld lijkt. Motoren worden onderverdeeld aan de hand van het geleverde vermogen. Iedere categorie krijgt daarbij een getal, maar dat getal heeft op het oog niets te maken met de cilinderinhoud, het vermogen, het koppel of wat voor andere eigenschap van de betreffende motor dan ook. Door de toevoeging 'TFSI' of 'TDI' moet, net als nu, duidelijk worden op welke brandstof het betreffende blok loopt. Ook elektrische auto's kunnen met de getallen uit elkaar worden gehouden, wat één van de redenen zou zijn voor de overstap op het nieuwe systeem.