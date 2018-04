Nu onder de eigen merknaam Geely toont Concept Icon

Slideshow

Het concept-car-feestje in Beijing gaat nog even door. Geely toont op Auto China deze Icon, een – alweer- SUV, maar dan in een minder geijkt jasje.

Ondanks z'n veelvoorkomende carrosserievorm komt de Icon namelijk wel degelijk opvallend voor de dag. Dat dankt de auto vooral aan z'n bijzonder vierkante koetswerk met opmerkelijke lijnen rond de wielkasten, een zwevend dak en een in lagen opgebouwde neuspartij. Geely, het bedrijf dat behalve met Volvo binnenkort ook middels Lynk & Co in Europa aan de slag wil gaan, zet hiermee een model neer dat duidelijk afstand neemt van het wat conservatief ogende gamma dat het nu voert.

Het interieur van de Icon, naar goede concept-car-traditie toegankelijk via van elkaar af openende portieren zonder B-stijl in het midden, ademt dezelfde sfeer als de buitenkant. Bijzonder is de baan die over de gehele breedte van het dashboard loopt. Die is opgetrokken uit een speciaal soort stof en kan worden gebruikt om allerlei informatie op te projecteren. Wie dat liever niet heeft, houdt een groot scherm in het midden van die baan over. Over de aandrijflijn van de Icon laat Geely vooralsnog niets los. Wel lijkt het de auto op het CMA-platform te staan waar onder meer ook de Volvo XC40 op rust, hetgeen gezien het formaat van de Icon geen onlogische zet is.