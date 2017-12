Slideshow

Geely koopt belang in Volvo Trucks 'Geen plannen voor een hereniging'

Dat het Chinese Geely achter de personenauto’s van Volvo Cars zit, zal bij velen bekend zijn. Met Volvo Trucks, de vrachtautodivisie van het Zweedse merk, hebben de Chinezen echter niets van doen. Tot nu toe althans, want Geely koopt een belang van 8,2 procent in AB Volvo.

Vrachtautobouwer AB Volvo is al in 1999 losgeweekt van het Volvo dat verantwoordelijk is voor de personenauto's met die merknaam. Met de investering van Geely zijn de twee weer wat dichter bij elkaar gekomen, maar Geely bevestigt tegenover Reuters dat een hereniging zeker niet tot de plannen behoort. De Chinese gigant heeft naar verluidt 3,25 miljard euro betaald voor het 'stukje' Volvo Trucks en is na de afronding van de deal de grootste individuele aandeelhouder van het bedrijf. Saillant detail is dat AB Volvo weer 45 procent van Dongfeng Commercial Vehicles in handen heeft, een Chinese vrachtwagenbouwer.

Geely is niet alleen de drijvende kracht achter Volvo en diens innovatieve nieuwe neefje Lynk&Co;, maar heeft ook belangen in het Maleisische Proton en daarmee in Lotus. Daarnaast is het Geely dat de nieuwe, plug-inhybride taxi bedacht die op korte termijn de straten van Londen en vele andere steden moet gaan veroveren.