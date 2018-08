'1,66 miljard voor heropleving' 'Geely investeert groots in Lotus'

Het Chinese moederbedrijf van Lotus staat op het punt heftig te investeren de kleine Engelse fabrikant.

Uit berichtgeving van Automotive News, dat zich baseert op een stel anonieme bronnen, blijkt dat Geely op het punt staat een forse smak geld te investeren in Lotus. Geely, dat sinds mei 2017 een meerderheidsbelang van 51 procent in Lotus heeft, zou minstens 1,9 miljard dollar in het merk willen steken, zo'n 1,66 miljard euro. Bovendien zou Geely van plan zijn om zijn belang in Lotus te vergroten. Daarover is verder nog niets bekend.

Die investeringen zijn meer dan welkom. Het modellengamma van Lotus bestaat momenteel uit een uitgebreide reeks derivaten van de in 2008 gepresenteerde Evora en uit legio versies van zowel de op leeftijd geraakte Elise en Exige.

Onlangs liet de inmiddels opgestapte Lotus-CEO Jean-Marc Gales weten dat Lotus in 2020 twee nieuwe modellen presenteert. Een ervan zou mogelijk de opvolger van de Evora zijn. De andere nieuwkomer wordt een evolutie van een model dat we al kennen. Daarnaast is Lotus voornemens om in 2021 een SUV op de markt te brengen, volgens het merk een auto die de sportiefste in zijn klasse moet zijn.

Om bovenstaande voor elkaar te krijgen, zou Lotus zijn fabriek in Hethel willen uitbreiden. Daarnaast zou het merk een tweede fabriek willen bouwen om productieruimte te bieden voor de nieuwkomers, hoewel de SUV mogelijk in China gebouwd zal worden.