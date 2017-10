Slideshow

Geëlektrificeerde modellen BMW Group boeren goed In één maand meer dan 10.000 stuks verkocht

De geëlektrificeerde modellen van de BMW Groep leggen het concern geen windeieren. Voor het eerst zijn in één maand meer dan 10.000 exemplaren verkocht.

In september wisten zijn in totaal 10.786 modellen van de labels BMW i, BMW iPerformance en Mini Electric verkocht. Dat is maar liefst 50,5 procent meer dan in diezelfde maand vorig jaar. Daar heeft de uitbreiding van het aantal geëlektrificeerde modellen van het concern uiteraard mee te maken gehad, denk aan de 530e en de Mini Countryman S E. In de eerste negen maanden van dit jaar staat de teller overigens op 68.687 stuks, een enorme 64,2 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn de merken van de BMW Groep in de eerste drie kwartalen van dit jaar goed voor 1.811.234 verkochte auto's, een toename van 3,7 procent.

BMW zelf zag zijn verkopen in september toenemen met 0,8 procent tot 239.764 stuks, terwijl de verkoopteller in de eerste negen maanden van dit jaar op 1.537.497 staat (+3,9 procent). Mini heeft in die periode 271.394 auto's verkocht (+2,8 procent). Rolls Royce zag zijn verkoopcijfers in de eerste negen maanden van dit jaar afnemen met 10,7 procent tot 2.343 auto's. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat de Phantom aan een nieuwe generatie werd geholpen, iets dat er voor zorgde dat dat automobiele neusje van de zalm tijdelijk niet beschikbaar was.