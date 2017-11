Slideshow

Gebruikershandleiding Tesla Model 3 online Van scrollwieltje tot sleutelkaart

Dat de Tesla Model 3 wat langer op zich laat wachten dan gepland, is al even bekend. Wie in afwachting van z’n veelbelovende EV alvast wil instuderen hoe de auto zich laat bedienen, kan vanaf nu in de handleiding terecht. Die laat wat interessante zaken zien.

De productie-perikelen van de Tesla Model 3 weerhouden de auto er niet van om mateloos populair te zijn. Terecht, want de auto is en blijft revolutionair en heeft duizenden mensen tot een stevige aanbetaling verleid. Die mensen kunnen dankzij video's die hier en daar rondzwerven alvast wat studeren op hun toekomstige auto, maar nu is ook de officiële handleiding van de Tesla Model 3 online gesignaleerd.

Wie graag alles tot in detail wil weten, kan de door de Tesla Motors Club openbaar gemaakte handleiding hier inzien. Wat na het doorscrollen van het document in ieder geval opvalt, is de nagenoeg volledige afwezigheid van fysieke knoppen in het Model 3-interieur. Op het plafond is een knop voor de alarmlichten en er zijn knoppen voor de stoelverstelling, de ramen en het openen van de deuren. Ook zijn er achter het stuur twee traditionele 'stengels' te vinden, waarvan het rechter exemplaar als versnellingshendel dienstdoet. Al het andere laat zich via het touchscreen bedienen. Dat gaat behoorlijk ver. Climate control-bediening via een scherm kennen we al van andere merken, maar bij de Model 3 wordt ook de richting van de luchtstroom met swypen over het scherm bepaald. Ook voor zaken als het openen van het dashboardkastje en het aanzetten van de ruitenwissers moet je bij het touchscreen aankloppen. Wie één keer wee wissen kan dat met de linker stengel aan de stuurkolom doen, maar al het andere moet toch echt met het scherm worden ingesteld.

Uitzondering op de almacht van het grote scherm zijn de twee knopjes op de spaken van het stuurwiel. Ook daarmee is echter iets bijzonders aan de hand, want ze zijn multifunctioneel. Beide 'scroll-knopjes' kunnen naar boven en beneden worden gerold, maar ook worden ingeduwd of naar links en rechts worden gedrukt. Afhankelijk van de gekozen instelling dient het linker 'wieltje' voor de bediening van audio (volume, nummer, zender, enzovoorts), of – jazeker – om de hoogte van het stuurwiel te bepalen. Ook het instellen van de linker buitenspiegel kan met het linker scrollwieltje, waaruit automatisch volgt dat het rechter exemplaar de spiegel aan de passagierskant voor z'n rekening neemt. Dat wieltje kan daarnaast zorgen voor de axiale verstelling van het stuur en zorgt indien-ie wordt ingedrukt voor een goede ontvangst van een gesproken commando.

Ten slotte is er nog de kwestie van de sleutels. Die ontbreken namelijk, want de Model 3 open, sluit en start je in principe met een app op je smartphone. Als die leeg is, of als de auto bijvoorbeeld wordt uitgeleend, is er een sleutelkaart als alternatief.