GAC Motor toont Enverge en GA4 Chinees nieuws in Detroit

Het Chinese GAC Motor heeft tijdens de North American International Auto Show de Enverge Concept gepresenteerd. De auto wordt vergezeld door de eveneens nieuwe Trumpchi GA4.

Net als in 2017 het geval was, is het Chinese GAC Motor aanwezig tijdens de North American International Auto Show, een beurs waar de gigant maar wat graag zijn waren toont. Het merk brengt het volledige modellengamma mee naar Detroit, maar heeft ook nieuws te melden. Dat komt in de vorm van de Enverge Concept, een studiemodel dat de vorm heeft aangenomen van een elektrische SUV.

De Enverge Concept is voorzien van een 71 kWh groot accupakket, dat is gekoppeld aan een elektrische aandrijflijn die 238 pk en 410 Nm naar alle vier de wielen stuurt. Daarmee moet een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 4,4 seconden zijn afgelegd. De theoretische topsnelheid ligt op 160 km/h. Interessanter is de actieradius. Op één lading moet de SUV 600 kilometer kunnen afleggen. De Enverge is volgens GAC speciaal voor de Noord-Amerikaanse markt ontworpen. Op termijn wil het merk dan ook daadwerkelijk auto's gaan verkopen in de Verenigde Staten. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet bekend.

Meer nieuws komt er in de vorm van de GA4, een relatief compacte sedan die GAC in het thuisland onderbrengt bij submerk Trumpchi. De auto komt beschikbaar met een 1,3- en een 1,5-liter viercilinder. Mocht ook GAC's submerk Trumpchi op termijn naar de Verenigde Staten komen, dan zal dat onder een andere naam gebeuren.