Slideshow

GAC Motor met tweevoudig nieuws naar NAIAS Nieuwe sedan én concept-car naar Detroit

Het Chinese GAC Motor laat weten dat het acte de présence geeft op de North American International Auto Show die over een kleine week z'n poorten opent.

De Chinese gigant GAC Motor, die we kennen van merken als Changfeng, Gonow en Trumpchi, was vorig jaar aanwezig tijdens de North American Auto Show in Detroit en ook dit jaar heeft de fabrikant een stand gehuurd. Op de beursvloer zet het merk zijn volledige modellengamma neer om de Amerikaanse bezoeker mee te imponeren. Interessanter zijn de volledig nieuwe sedan én het studiemodel dat GAC Motor meebrengt.

Naast de GA8, GS8 en GM8 zet GAC Auto namelijk de Trumpchi GA4: een volledig nieuwe sedan waar GAC grote aantallen van denkt te gaan wegzetten in het thuisland. Dan is er de Enverge Concept, een studiemodel waarmee GAC Auto vooruitblikt op een nieuwe 'new-energy' SUV. Verwacht dus in ieder geval een geëlektrificeerde aandrijflijn. Met deze auto wil GAC de Amerikaanse klant voor zich winnen. Een productieversie moet namelijk de Noord-Amerikaanse markt gaan veroveren. Mocht ook GAC's submerk Trumpchi op termijn naar de Verenigde Staten komen, dan zal dat onder een andere naam gebeuren.

Om een indruk te krijgen van het formaat van GAC Auto: in 2017 verkocht het bedrijf 500.000 auto's in het thuisland, meer dan 37 procent meer dan in 2016.