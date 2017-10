Slideshow

Ga mee op lezersreis! Van Motown naar de Mississippi Delta

Wie wil er nou niet in een Ford Mustang met open dak over de prachtige B-wegen van Amerika rijden? Vanuit Detroit zakken we af naar New Orleans, een tocht door een boeiende geschiedenis vol muziek en auto’s. Maak deze reis met AutoWeek! Ga mee op een indrukwekkende cabrio-roadtrip door de Verenigde Staten, van Detroit naar New Orleans.

AutoWeek organiseert deze onvergetelijke reis in samenwerking met Amerika-specialist Travel 2 America. De lopende band van Ford, de soul van Motown, de roem van Arie Luyendijk in Indianapolis, de blinkende Corvettes in het museum: dit en nog veel meer zullen we meemaken tijdens deze unieke roadtrip van Detroit naar New Orleans. Met de kap van onze cabrio naar beneden rijden we voornamelijk over de ­B-wegen van Noord-Amerika. We zien waar Elvis is geboren, bezoeken Graceland en het Stax­Museum en we voelen de historie van de Blues Route door het zuiden langs katoenvelden en plantages. Ook genieten we van het heerlijke eten van de southern cuisine en eindigen in het altijd bruisende New Orleans. Wij hebben de data vast gereserveerd in onze agenda, jij ook?

Vertrek 2018:

20 mei t/m 2 juni

23 september t/m 6 oktober

Geplande bezoeken

Detroit • Ford Museum • Motown • Indy Speedway • Louisville • M. Ali Museum • Slugger Museum • Bourbonfabriek • Corvette­museum • Nashville • Tupelo • Memphis • Graceland • Stax-museum • Sun Records • Delta Blues-museum • Ground Zero Club • B.B. King-museum • Lafayette • Natchez • Mississippi-rivier • Vicksburg Civil War • Monmouth Plantation • Cayun Swamp Tour • Tabasco Factory • New Orleans.

Prijs lezersreis: € 3.699*

* Voor een eenpersoonskamer of in geval van één persoon in de cabrio geldt een toeslag.

Bij de prijs is inbegrepen:

• Vliegreis Amsterdam > Detroit en New Orleans > Amsterdam.

• Alle vlieg- en brandstoftoeslagen.

• Huur cabrio van Detroit naar New Orleans op basis van twee personen per auto.

• Ongelimiteerd aantal kilometers.

• Alle verzekeringen voor de cabrio.

• Comfortabele accommodaties op basis van tweepersoonskamer.

• Nederlandse reisbegeleiding.

• Uitgebreid roadbook.

Komen de data u niet uit of gaat u liever alleen op pad, dan kan deze reis ook individueel worden gereden. Neem met ons contact op omtrent de mogelijkheden.

Aanmelden? Meer info?

Voor uitgebreide informatie of aanmelden surf je naar travel2america.nl. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@travel2america.nl of bellen met 0346-769003.