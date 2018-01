Slideshow

Frijns rijdt dit jaar in DTM Limburger volgt Ekström op

De Nederlandse autocoureur Robin Frijns geeft zijn carrière een nieuwe wending. Hij komt dit jaar uit in de DTM (Deutsche Tourenwagen Masters). De 26-jarige Limburger stapt in bij Audi, als opvolger van de Zweed Mattias Ekström. De kampioen van 2004 en 2007 heeft na zeventien jaar besloten de DTM te verlaten en zich te concentreren op het WK rallycross.

Frijns is inmiddels een gewaardeerd internationaal coureur. Hij was afgelopen weekeinde nog actief in de 24 uur van Daytona voor het team van de beroemde acteur Jackie Chan. De Canadese Formule 1-coureur Lance Stroll was een van zijn ploeggenoten.

De Maastrichtenaar was in zijn carrière al eens kampioen in de Formule Renault 3.5 en testcoureur bij de Formule 1-teams Sauber en Caterham. Hij heeft ook al een seizoen geracet in de Formule E, het wereldkampioenschap van de elektrische sportauto's.

De DTM telt komend seizoen tien raceweekeinden en begint op 4 mei in Hockenheim. Zandvoort staat als vijfde weekend (13-15 juli) op de kalender.