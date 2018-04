Fossielvrij door het noorden Friesland aan de blauwe diesel

Biobrandstofleverancier Future Fuels is in Friesland begonnen met het leveren van zogenaamde blauwe diesel aan particulieren. Daardoor is het in het noorden van het land mogelijk om op compleet fossielvrije diesel rond te rijden.

Blauwe diesel is door toegevoegde kleurstoffen letterlijk blauw van kleur en wordt volledig gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Daarom is het biologisch afbreekbaar, emmisiearm en volgens Future Fuels ook nog een CO2-neutraal. Producent Neste vertelt aan NOS dat de uitstoot van CO2 met maar liefst 90 procent afneemt en er ook minder koolstofmonoxide wordt uitgestoten. Blauwe diesel wordt gemaakt van afvalproducten uit de voedingsmiddelenindustrie.

Blauwe diesel is vanaf nu in Friesland verkrijgbaar bij zes tankstations van onder meer Tamoil. De brandstof is wel duurder dan de reguliere variant. Het verschil van zo'n 20 cent per liter wordt door de producent echter (deels) opgevangen door een lager verbruik, want behalve schoner moeten auto's ook zuiniger worden van 'B100'. Dat is diesel die 100 procent fossielvrij is, mengvormen bestaan ook.