Franse start-up lanceert autonome taxi Autonom Cab

De Franse start-up Navya Technologies heeft zijn Autonom Cab gepresenteerd, een autonome taxi die plek biedt aan zes inzittenden.

Navya Technologies is een start-up die zich fanatiek heeft gestort op de ontwikkeling van autonoom vervoer. Een autonome shuttlebus rijdt al rond in Parijs en nu hebben de knappe koppen van het bedrijf ook een autonome taxi ontwikkeld. Over een jaar, in het derde kwartaal van volgend jaar, gaat de Autonom Cab gedoopte taxi in productie. Het prijskaartje ligt op - slik - € 250.000.

De Autonom Cab wordt over enkele weken in de straten van Parijs uitvoerig aan de tand gevoeld door het Franse vervoersbedrijf Keolis en de Australische Royal Automobile Club. De creatie heeft een topsnelheid van zo'n 80 km/h. Beide bedrijven hebben in totaal 30 exemplaren besteld.

Het autonome systeem bestaat onder andere uit zelf ontwikkelde software, 10 Lidar-sensoren, 4 camera's, 4 radars en twee GNS-antennes. De auto moet via een telefoonapplicatie eenvoudig te bedienen zijn. Zo kun je er niet alleen de portieren mee openen, maar uiteraard ook je bestemming mee kiezen.

De 4,65 meter lange Autonom Cab is 1,95 meter breed en 2,10 meter hoog. De 2.000 kilo wegende autonome taxi biedt plaats aan zes passagiers en wordt aangedreven door een elektrische aandrijflijn. Het accupakket meet 22 of indien gewenst 33 kWh. Een maximaal 35 pk sterke elektromotor is verantwoordelijk voor de voortstuwing.